Дачникам напомнили о штрафах за ряд растений

Юрист Русяев: Дачники рискуют получить штраф за борщевик на участке

В грядущем сезоне владельцы дач рискуют получить штраф за ряд растений на участке. Об этом россиянам рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что с 1 марта 2026 года начнут действовать новые правила, согласно которым собственники земель любых категорий, в том числе дачных и садовых участков, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. К таким относятся борщевик Сосновского и другие жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей.

Список растений, как и размер штрафа, зависят от региона. На сумму также влияет статус нарушителя. Так, для граждан она оставит 20-50 тысяч рублей, а для должностных лиц — 400-700 тысяч рублей. Кроме того, участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования.

При обнаружении инвазивного растения на участке Русяев рекомендовал свериться с перечнем таких растений в регионе, а затем уничтожить вредителя разрешенным способом. Стоит зафиксировать на фото или видео вид территории до и после обработки, чтобы иметь доказательства принятых мер на случай проверки.

Ранее Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику и призвал уничтожить его.