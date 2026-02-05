Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:50, 5 февраля 2026Экономика

В России захотели уничтожить одно растение

Рослесхоз потребовал уничтожить ясенелистный клен
Александра Качан (Редактор)

Фото: Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov / wikipedia

Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал уничтожить его. Ведомство считает растение вредным для российских лесов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект списка инвазивных или чужеродных растений Рослесхоза.

Клен зафиксирован в трети из 43 лесных районов, упомянутых в списке Рослесхоза. Документ разработан во исполнение закона, обязывающего владельцев участков уничтожить борщевик и другие чужеродные растения. Нарушители рискуют получить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а также лишиться участка. Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.

По словам заведующего дендрарием Ботанического сада МГУ Григория Бойко, ясенелистный клен является «единственным по-настоящему инвазивным» растением, от которого следует избавляться не только в природных, но и в городских условиях. Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм отметил, что этот вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений.

Ранее в Некрасовском округе Ярославской области суд изъял у жителя земельный участок площадью около 170 гектаров из-за зарослей борщевика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Москве школьница выпала с 10 этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты

    Рекламные затраты иностранцев в российский магазин увеличились в пять раз

    Названы главные риски при покупке машины за границей

    Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

    Мощный взрыв на российской автозаправке попал на видео

    Сотрудник фармкомпании пытался подкупить работника Минпромторга ради лицензии

    Обнаружена скрытая причина изменений в работе мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok