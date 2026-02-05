В России захотели уничтожить одно растение

Рослесхоз потребовал уничтожить ясенелистный клен

Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал уничтожить его. Ведомство считает растение вредным для российских лесов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект списка инвазивных или чужеродных растений Рослесхоза.

Клен зафиксирован в трети из 43 лесных районов, упомянутых в списке Рослесхоза. Документ разработан во исполнение закона, обязывающего владельцев участков уничтожить борщевик и другие чужеродные растения. Нарушители рискуют получить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а также лишиться участка. Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.

По словам заведующего дендрарием Ботанического сада МГУ Григория Бойко, ясенелистный клен является «единственным по-настоящему инвазивным» растением, от которого следует избавляться не только в природных, но и в городских условиях. Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм отметил, что этот вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений.

Ранее в Некрасовском округе Ярославской области суд изъял у жителя земельный участок площадью около 170 гектаров из-за зарослей борщевика.