Экономика
17:58, 8 декабря 2025Экономика

У россиянина изъяли участок из-за борщевика

В Ярославской области у собственника изъяли заросшую борщевиком землю
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Некрасовском округе Ярославской области суд решил изъять земельный участок площадью около 170 гектаров из-за зарослей борщевика. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сообщается, что владелец территории на протяжении нескольких лет игнорировал требования законодательства и не принимал мер для уничтожения опасного сорняка, несмотря на штрафы.

В 2025 году в регионе уже обследовано более 5 тысяч земельных участков, нарушения выявлены более чем по 1,4 тысячи из них. Жителей оштрафовали более чем на 60 миллионов рублей. Землю отнимают только у злостных нарушителей, уточнили в правительстве. Затем землю продают с публичных торгов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал бороться с борщевиком на дачном участке до начала активного сезона, в период холодов.

