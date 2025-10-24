Дачникам дали совет по борьбе с борщевиком

Депутат Гаврилов: Начинать борьбу с борщевиком нужно зимой

Бороться с борщевиком на дачном участке необходимо до активного сезона. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат советует уделить время обработке земли от сорняка зимой и проморозить побеги растения. В холода семена и подземные почки борщевика остаются живыми в поверхностных слоях почвы. Слой снега в этом случае служит теплоизоляцией. Если участок очистить от снега и дождаться продолжительных морозов, то при температуре ниже минус 12 градусов зачатки растения повреждаются. Если сделать все это до весны, то очаги произрастания борщевика потеряют жизнеспособность.

Корневую шейку депутат советует подрезать лопатой или ножами на глубине 10-15 сантиметров, удалять корень важно целиком. Верхний слой почвы вместе семенами следует вывезти с участка, чтобы избежать дальнейшее распространение инвазивного вида. Также бороться с борщевиком можно, укрыв его черной пленкой или геотекстилем, придавив ее камнями. В таком виде сорняки можно оставить до весны — без света побеги не прорастут. С потеплением можно будет удалить борщевик и засадить почву другими травами.

Ранее сообщалось о введении закона, обязующего дачников бороться с борщевиком на участке. Обязательство также распространится на компании, использующие земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы. Закон вступит в силу 1 марта следующего года.