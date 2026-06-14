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15:23, 14 июня 2026Мир

Экс-советник Меркель назвал проблему Германии в отношениях с Россией

Вад: Проблема в Германии в том, что ее власти не пытаются понять российскую точку зрения
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Frank Hoensch / Getty Images

Проблема в Германии в том, что ее власти не пытаются понять российскую точку зрения в отношении как украинского конфликта, так и расширения НАТО на восток в последние десятилетия. Ее назвал бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель отставной генерал Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.

Он призвал анализировать точку зрения России, однако «этого желания [у Германии] совершенно не хватает».

Вад указал, что с российской точки зрения экспансия НАТО представляла собой смещение западных сфер влияния на восток. Генерал отметил, что, если бы подобное происходило в сферах влияния США, американцы были бы не готовы это принять. «Если бы Мексика завтра провела военные учения с Россией и Китаем на Рио-Гранде, американцы вторглись бы туда без колебаний. То же самое относится и к Китаю — если бы американцы создали авиабазу на Тайване, немедленно началась бы третья мировая война», — сравнил ситуации Вад.

В этом же интервью Вад призвал срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту, указав, что реальной альтернативы им нет и, кроме того, не может быть чисто военного решения.

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