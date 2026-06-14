В европейской стране отклонили идею ограничить численность населения

Bloomberg: В Швейцарии отклонили предложение об ограничении численности населения

Граждане Швейцарии отклонили идею ограничить численность населения до 10 миллионов к 2050 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным общественной телерадиокомпании SRF, 55 процентов жителей страны проголосовали против этого предложения, 45 процентов — за. «Голосование стало кульминацией многомесячной кампании, в ходе которой правые политики утверждали, что быстро растущее население Швейцарии приводит к перенаселению и истощает ресурсы страны», — говорится в материале.

О том, что в европейской стране задумались об ограничении численности населения, стало известно 23 мая. Референдум по этому вопросу был назначен на 14 июня.

С предложением выступила правая Швейцарская народная партия. Там выразили беспокойство ростом миграции и заявили, что к 2050 году численность населения не должна превышать 10 миллионов. Сейчас в стране проживает около 8,6 миллиона человек, треть из которых иностранцы.