В Швейцарии пройдет референдум по ограничению численности населения

В Швейцарии 14 июня пройдет референдум по вопросу ограничения численности населения до 10 миллионов к 2050 году. Об этом сообщает Reuters.

Предложение о проведении всенародного голосования продвигается правой Швейцарской народной партией (SVP), которая обеспокоена ростом миграции. В случае принятия инициативы численность населения не должна превышать 10 миллионов. Кроме того, может быть пересмотрено соглашение о свободе передвижения с Европейским союзом, которое позволяет гражданам ЕС жить и работать в стране.

Отдельно в проекте предусмотрены меры на случай роста населения раньше срока. Если численность превысит 9,5 миллиона человек до 2050 года, власти могут ввести ограничения на квоты по убежищу и воссоединению семей.

По данным опросов, мнение жителей страны разделилось почти поровну: около 47 процентов поддерживают инициативу и 47 процентов выступают против. Сейчас в Швейцарии проживает около 8,6 миллиона человек, треть из которых иностранцы.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский раскритиковал политику Швейцарии. По его мнению, нейтралитета у страны не осталось, поскольку она присоединилась к антироссийским санкциям.