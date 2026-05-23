Молдавская авиакомпания «перенесла» Казанский собор в Казань

Лоукостер FlyOne прорекламировал рейс в Казань снимком Казанского собора

Молдавский лоукостер FlyOne прорекламировал перелет в Казань фотографией Казанского собора в Санкт-Петербурге. На это обратило внимание издание «Подъем».

Издание допустило, что дизайнер задействовал нейросеть, которая ошиблась.

Отмечается, что рейсы между столицей Татарстана и Ташкентом появились в апреле этого года. Их выполняет узбекская дочерняя компания FlyOne Asia.

