17:20, 23 мая 2026Путешествия

Молдавская авиакомпания «перенесла» Казанский собор в Казань

Лоукостер FlyOne прорекламировал рейс в Казань снимком Казанского собора
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Молдавский лоукостер FlyOne прорекламировал перелет в Казань фотографией Казанского собора в Санкт-Петербурге. На это обратило внимание издание «Подъем».

Издание допустило, что дизайнер задействовал нейросеть, которая ошиблась.

Отмечается, что рейсы между столицей Татарстана и Ташкентом появились в апреле этого года. Их выполняет узбекская дочерняя компания FlyOne Asia.

Ранее генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале у родителей в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками.

