Генпрокурор Молдавии объяснил покупку квартиры находкой среди бочек с вином

Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел 75 тысяч евро в подвале у родителей

Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале у родителей. Об этом сообщает Canal 5.

По его словам, деньги нашлись в пристройке дома его родителей в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками. Он подчеркнул, что средства были семейными сбережениями, которые родители хранили наличными, не доверяя банкам.

Макидон заверил, что находку он поделил с сестрой, которая работает в Национальном антикоррупционном центре, а на свою половину купил квартиру. Комиссия признала объяснения правдоподобными и допустила, что деньги могли быть получены из доходов семейного бизнеса.

