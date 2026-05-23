Бывший СССР
14:11, 23 мая 2026

Генпрокурор Молдавии объяснил покупку квартиры находкой среди бочек с вином

Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел 75 тысяч евро в подвале у родителей
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале у родителей. Об этом сообщает Canal 5.

По его словам, деньги нашлись в пристройке дома его родителей в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками. Он подчеркнул, что средства были семейными сбережениями, которые родители хранили наличными, не доверяя банкам.

Макидон заверил, что находку он поделил с сестрой, которая работает в Национальном антикоррупционном центре, а на свою половину купил квартиру. Комиссия признала объяснения правдоподобными и допустила, что деньги могли быть получены из доходов семейного бизнеса.

Ранее жители Молдавии раскритиковали приглашение властями юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на городской праздник в городе Фалешты. В соцсетях пользователи писали, что средства, потраченные на гонорар артиста, можно было направить, например, на ремонт дорог.

