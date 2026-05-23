В России назвали геноцидом и неофашизмом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Российский офицер назвал геноцидом и неофашизмом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) является геноцидом и неофашизмом. Об этом заявил офицер одного из разведподразделений Южной группировки войск ВС РФ, чьи слова приводит ТАСС.

«Я считаю это полным отсутствием какой-либо чести, и фраза "на войне все средства хороши" абсолютно сюда не подходит. Это было абсолютно неправильно, безвинные девушки пострадали, которые находились в общежитии, спали мирно. По-другому не назовешь, как геноцид, проявления неофашизма», — пояснил он.

Военнослужащий также заявил, что ответственные за атаку на общежитие должны ответь за преступление.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.