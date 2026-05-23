Украина сделала предложение США

Бывший СССР
15:06, 23 мая 2026

Посол Украины Стефанишин предложил США взаимные гарантии безопасности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Посол Украины Стефанишина предложила США взаимные гарантии безопасности. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, Украина предложила двухсторонние гарантии безопасности США, которые предполагают взаимные обязательства. То есть не только гарантии со стороны США Украине, но и готовность Киева заявить о своем намерении оказывать поддержку национальной безопасности Соединенных Штатов.

Посол заявила, что у Украины и США есть соглашение по полезным ископаемым, также ведется работа над сделкой по БПЛА. И они хотят получить признание вклада, который Киев якобы вносит в обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Украины высказался о возможной сделке по конфликту.

