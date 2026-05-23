15:40, 23 мая 2026Россия

Мэр рассказал о казавшихся невозможными изменениях в Мариуполе

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Мэр Мариуполя Антон Кольцов рассказал, что за четыре года город полностью изменился. Его слова цитирует РИА Новости.

Кольцов отметил, что четыре года назад восстановления Мариуполя казалось, если не невозможным, то очень долгим процессом. «И вот буквально получается, что прошло четыре года, и город совершенно изменился» — заявил он.

Глава города добавил, что сегодня в Мариуполе восстановлено 29 школ и 30 детских садов. Их посещают 17 тысяч школьников и 4,5 тысячи дошкольников.

Ранее в СМИ сообщалось, что восстановление Мариуполя провалилось и более 30 процентов зданий остаются разрушенными. Однако эти сведения не подтвердились.

В июне 2025 года вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин докладывал, что большая часть работ по восстановлению Мариуполя завершена.

