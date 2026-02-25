Информация о провале Россией восстановления Мариуполя не подтвердилась

Издание «Проект» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) заявило о провале Россией восстановления Мариуполя. Эта информация не подтвердилась.

Издание утверждает, что более 30 процентов строений в центре Мариуполя оставались разрушенными осенью 2025 года. Заявляется, что такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков.

В действительности была проделана значительная работа по восстановлению Мариуполя. Так, к декабрю 2024 года, как отмечал президент России Владимир Путин, было восстановлено порядка 1,7 тысячи домов. «Там восстанавливаются дома и строятся заново. Там, где дома не подлежат восстановлению, на этом месте местные власти (…) приняли решение снести и передать эти участки для застройщиков. И там возникает коммерческое жилье», — рассказывал глава государства.

В июне 2025 года вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин докладывал, что большая часть работ по восстановлению Мариуполя завершена. Перед этим, в мае, Хуснуллин отмечал, что все социальные объекты, необходимые для жителей Мариуполя, полностью восстановлены. «Социальные объекты, вот сколько нужно на сегодняшнее количество жителей — порядка 300 тысяч, у нас все восстановлены. И садики, и школы, и музыкальные школы, и спортивные объекты», — говорил вице-премьер.

О том, что Россия активно восстанавливает Мариуполь, свидетельствуют и другие факты. Так, в 2024 году в этом городе открылся новый Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В том же году в Мариуполе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища на 560 мест. За год до этого в новом микрорайоне Невский была открыта школа на 1,1 тысячи мест.

В январе 2025 года в Мариуполе завершили капитальный ремонт стадионов «Западный» и «Олимп». А в мае в городе открылся новый диагностический центр площадью 3 тысячи квадратных метров, относящийся к больнице интенсивного лечения. Также был восстановлен краеведческий музей Мариуполя.

Кроме того, в Мариуполе с 2022 по 2025 год:

заработал Мариупольский торговый порт,

началось восстановление Мариупольского машиностроительного завода;

возобновила работу швейная фабрика «Альбатрос»;

открылся республиканский центр МЧС ДНР;

введена в строй первая после освобождения города станция 4G сотовой связи;

был разминирован завод «Азовмаш» и аэропорт;

открылись построенный с нуля с детский сад «Невский» и более 560 магазинов различных типов;

заработал завод, производящий инертные и технические газы, и завод «Металл трейд новые территории»;

был реконструирован парк 50-летия Победы, началось восстановление Дворца культуры Металлургов;

заработал Ильичевский бетонный завод;

началось восстановление Дворца культуры Строителей;

открылись железнодорожный вокзал и восстановленный Мариупольский промышленно-технологический техникум;

заработало крупнейшее в ДНР флагманское отделение банка ПСБ;

были построены два новых корпуса Центра медико-санитарной помощи № 3;

началось строительство парка «Патриот»;

открылся восстановленный спорткомплекс «Портовик»;

открылся Мариупольский драматический театр;

морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов;

население Мариуполя достигло 300 тысяч человек.

Путин подчеркивал, что Мариуполю уделяется много внимания. Он также отмечал значимость работы по восстановлению и развитию новых регионов России.

Информацию о том, что Россия якобы провалила восстановление Мариуполя, распространили проукраинские и оппозиционные издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»