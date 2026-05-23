Лавров заявил, что СВО следует переименовать в СВОП

Специальную военную операцию (СВО), которая проводится на Украине, следует переименовать в специальную военную операцию политологов (СВОП). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает ТАСС.

«Может, это специальная военная операция политологов — СВОП. Давайте, чтобы это было так», — предложил он.

По словам дипломата, он считает политологов частью группы специалистов, которая имеет богатый опыт и трудится ради достижения целей СВО.

Лавров также отметил, что за ходом СВО внимательно следят как союзники, так и противники России. Он подчеркнул, что для наращивания влияния России на международной арене следует полностью выполнить все цели СВО.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве в момент тайного совещания.