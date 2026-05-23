15:29, 23 мая 2026Россия

В России предрекли исчезновение странам НАТО

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО могут исчезнуть после нападения на Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит News.ru.

«Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют. Некоторые страны после этого просто перестанут существовать», — сказал он.

Сенатор также пояснил, что европейским лидерам стоит понять, что США не встанут на их защиту. Джабаров отметил, что терпение у российского народа не беспредельное, и Европа должна это понимать.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал сбивать самолеты на восточной границе Североатлантического альянса. Он призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на «неоднократные проверки Россией» решимости альянса на его восточной границе.

