Сборная Латвии обыграла США на чемпионате мира по хоккею

15:48, 23 мая 2026

Сборная Латвии обыграла США на чемпионате мира-2026 по хоккею
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Сборная Латвии обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу латышей. В составе победителей голами отметились Харальд Эглеи, Денис Смирнов, дубль оформил Сандис Вилманис. У американцев шайбы на счету Мэттью Ткачука и Мэтью Оливье.

Латвия благодаря победе набрала шесть очков и поднялась на четвертое место в группе А. В активе США пять очков, американцы занимают пятую позицию.

Чемпионат мира-2026 проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии. Россияне отстранены от турнира по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

