14:39, 23 мая 2026Россия

В России заявили о потере разума у президента одной европейской страны

Сенатор Джабаров заявил, что президент Чехии Павел потерял разум
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Чехии Петр Павел потерял разум, призывая проявить решительность по отношению к России. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров, чьи слова приводит RT.

«Я думаю, что нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум. Я даже не понимаю, чего они добиваются», — сказал он.

Сенатор отметил, что если чешский президент хочет процветания своей стране, то ему нужно отставить агрессивную риторику, а также перестать подталкивать НАТО к конфликту с Россией.

Ранее Петр Павел призвал сбивать самолеты на восточной границе Североатлантического альянса. Он призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на «неоднократные проверки Россией» решимости альянса на его восточной границе.

