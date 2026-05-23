Украина ввела новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против военных и торговых судов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против военных и торговых судов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Зеленский ввел санкции в отношении командиров российских войск и торговых судов. Всего в список попали 127 человек и 29 кораблей.

Среди физических лиц в списке находятся командиры ракетно-артиллерийских подразделений России и командиры подразделений дальней авиации. Суда, указанные в перечне, как считают в Киеве, используются для перевозки грузов в интересах военных.

