14:46, 23 мая 2026

Украина ввела новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против военных и торговых судов РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: zayatsphoto / Shutterstock / Fotodom  

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против военных и торговых судов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Зеленский ввел санкции в отношении командиров российских войск и торговых судов. Всего в список попали 127 человек и 29 кораблей.

Среди физических лиц в списке находятся командиры ракетно-артиллерийских подразделений России и командиры подразделений дальней авиации. Суда, указанные в перечне, как считают в Киеве, используются для перевозки грузов в интересах военных.

Ранее в Европе признали негативные последствия санкций против России.

