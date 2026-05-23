В европейском туалете с красивым видом почувствовали опасность шпионажа

В Норвегии страх перед шпионами привел к закрытию таулета

В Норвегии приняли решение закрыть общественный туалет на острове Андейя. Об этом сообщает норвежское издание VG.

По данным издания, такое решение было принято из-за опасений шпионажа, поскольку из уборной открывается вид на местную авиабазу.

Примечательно, что строительство туалета обошлось в 2,17 миллиона долларов. Стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри, как отмечает издание, открывается один из самых красивых панорамных видов. Теперь, когда в нем почувствовали опасность, помещение закрыли.

Со временем после консультации с вооруженными силами решение по информации VG может быть пересмотрено.

Ранее сообщалось, что Франция стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже.