17:28, 23 мая 2026

В США указали на сложное положение Украины в конфликте с Россией

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не обладает стратегическими преимуществами в конфликте с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

«У Украины по-прежнему нет стратегических козырей», — написал он.

Американский военный отметил, что Москва продолжает развивать свою промышленность на фоне отсутствия преимуществ у Киева. Более того, благодаря высоким ценам на нефть Россия располагает большими финансовыми ресурсами. Дэвис также указал на очевидный козырь Москвы: наличие ядерного оружия, которым не располагает Киев.

Ранее стало известно, что ядерные учения России и Белоруссии являются мощным сигналом для стран Запада и США. Как сообщается, учения показали высокий уровень развития российского ядерного арсенала.

