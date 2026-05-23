Боня объяснила причины обращения к Путину

Боня: Показалось, что Путин действительно не знает, что происходит

Блогер и телеведущая Виктория Боня объяснила, зачем записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.

«Мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит», — сказала она.

По ее словам, она продолжает думать, что чиновники боятся многое рассказывать главе государства.

28 апреля Виктория Боня стала гостьей канала «Соловьев LIVE» и побеседовала с Владимиром Соловьевым. Они поставили точку в конфликте, который разгорелся в середине апреля, когда журналист потребовал признать Боню иностранным агентом и попросил Следственный комитет России проверить ее деятельность.