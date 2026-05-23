В российском городе мужчина избил дочь за крики о помощи

В Подмосковье мужчина нанес дочери несколько ударов за крики о помощи

В Подмосковье мужчина избил дочь в лифте после того, как она начала звать на помощь и говорить, что он не ее отец. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на жителей Балашихи.

По данным очевидцев, конфликт начался на улице, когда мужчина пытался привести двух дочерей домой, однако дети отказывались идти и плакали. Когда семья все-таки зашла в лифт, девочки находились в сильном эмоциональном возбуждении.

Крики услышал сосед, который проходил мимо и уточнил, все ли в порядке. В ответ одна из девочек начала просить о помощи и повторила, что рядом с ней не отец. После закрытия дверей лифта мужчина нанес ребенку несколько ударов.

После инцидента запись с камер видеонаблюдения распространилась среди жителей жилого комплекса. Они обратились в полицию, по данным издания правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

