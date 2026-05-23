Россиянин побывал в Мексике и сравнил уровень жизни с родной страной

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и сравнил уровень жизни с родной страной. О своих впечатлениях он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Одно дело — смотреть на цифры ВВП, ППС и бесконечные рейтинги, а другое — реально ездить по странам и видеть жизнь своими глазами», — отметил Александр. По его словам, Мексика удивила его сильнее, чем он ожидал. Во многом это произошло из-за того, что в путешествии ему удалось увидеть не только стереотипную страну с ее бедностью, криминалом и другими недостатками.

«Потом начинаешь ездить. И вдруг видишь хорошие дороги между городами. Видишь ухоженные исторические центры. Видишь, как люди проводят время в общественных пространствах. Видишь парки, семейные зоны, набережные, нормальные сервисы, культуру малого бизнеса», — пишет тревел-блогер. По его словам, мексиканцы в большинстве гораздо беднее россиян, однако живут более открыто, собираются семьями и проводят по вечерам время в красивых общественных пространствах.

Ранее этот же соотечественник описал полицию в Мексике фразой «странное ощущение для русского человека». По его словам, в стране редко встретишь правоохранителей, которые задают вопросы прохожим на улице.