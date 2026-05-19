03:39, 19 мая 2026Путешествия

Россиянин описал полицию в Мексике фразой «странное ощущение для русского человека»

Зарина Дзагоева
Фото: Ivan Arias / Reuters

Путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр описал местную полицию фразой «странное ощущение для русского человека». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора, в России проверка документов правоохранителями на улице является привычным делом. При этом граждане испытывают напряжение в таких ситуациях. В Мексике же редко встретишь полицейских, которые задают вопросы прохожим на улице.

«Наоборот, тут полиция чаще воспринимается как точка, куда можно обратиться. Мы несколько раз сами подходили <...> И это очень странное ощущение для русского человека — когда ты не обходишь полицию стороной, а наоборот, идешь к ней за помощью», — отметил россиянин.

Ранее Александр описал пять привычек мексиканцев фразой «сначала раздражают». В первую очередь он отметил отсутствие у них пунктуальности.

