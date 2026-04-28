03:31, 28 апреля 2026

Россиянин побывал в Мексике и описал пять привычек местных фразой «сначала раздражают»

Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал пять привычек местных фразой «сначала раздражают, а потом начинаешь понимать». Подробностями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации отметил отсутствие у мексиканцев пунктуальности — поначалу россиянин злился, но потом сделал вывод, что люди в этой стране не гонятся за временем и живут в другом ритме. Еще одна черта местных, которая может раздражать приезжих, — это громкая музыка даже по вечерам из домов, кафе, машин, заметил он.

«Но через какое-то время начинаешь понимать: для них музыка — это просто часть жизни. Как разговор. Как смех. Как вечерний воздух», — отметил блогер.

Аналогичное отношение у Александра сложилось и к другим привычкам мексиканцев — к примеру, разговаривать с незнакомцами, торговать едой на улицах и жить без спешки.

Ранее россиянин описал еду в Мексике словами «пугаешься, а потом понимаешь, что вполне съедобно». Первое, что удивило автора материала — это то, что мексиканцы умеют готовить из самых разных частей животных.

