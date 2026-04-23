Россиянин описал еду в Мексике словами «пугаешься, а потом понимаешь, что вполне съедобно»

Российский тревел-блогер Александр описал еду в Мексике словами «пугаешься, а потом понимаешь, что вполне съедобно». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По его словам, до приезда в Мексику он представлял себе местную кухню как гастрономический праздник каждый день. «Что я могу сказать спустя месяцы жизни здесь? На картинках все действительно выглядит красиво. Но вот готовы ли вы на самом деле это есть — это уже совсем другой вопрос», — пишет автор блога.

Первое, что его удивило — это то, что мексиканцы умеют готовить из самых разных частей животных. Так, например, в одной уличной лавке россиянину предложили тако с говяжьим языком, который просто порезали на куски. Еще одно непривычное для соотечественников блюдо — это суп из коровьего желудка, который в стране обожают и считают лекарством от похмелья. «Я попробовал его один раз. Скажу честно — для меня это было испытание силы духа. И дело даже не только во вкусе. Есть еще и запах, который начинает медленно подбираться к тебе, когда тарелка оказывается на столе», — признался россиянин.

Кроме того, тревел-блогера удивили необычные сочетания в местных блюдах — часто острое миксуется с соленым и сладким. Также он подчеркнул, что настоящая мексиканская еда редко выглядит как в рекламе. «Она может быть немного кривой, иногда слишком щедро политой соусом, иногда завернутой в салфетку так, что половина начинки пытается сбежать. Но при этом она часто оказывается удивительно вкусной», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал вещи, поражающие мексиканцев в его соотечественниках. Так, для них мысль о минус 30 градусах — это примерно как для россиян представить жизнь на Марсе.