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20:37, 8 июня 2026Мир

США нанесли удар по танкеру за попытку пройти в Иран

Американские военные открыли огонь по танкеру под флагом Палау за попытку пройти в Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: INDOPACOM / Reuters

Американские военные открыли огонь по нефтяному танкеру под флагом Палау за попытку пройти в Иран. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

«CENTCOM обездвижило судно M/T Marivex под флагом Палау, когда оно пересекало международные воды в Оманском заливе в направлении Ирана. Самолет F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72) выпустил высокоточный боеприпас по инженерному и рулевому отсекам судна, после того как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США», — говорится в публикации.

Отмечается, что с момента начала морской блокады Ирана Центральное командование США вывели из строя семь судов, не соблюдавших требования, перенаправили 134 судна, которые соблюдали требования, и позволили пройти 42 судам с гуманитарной помощью.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада портов страны от США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута делают их базы и активы в регионе законными целями для ударов иранских вооруженных сил.

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