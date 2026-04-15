03:29, 15 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал отношение к россиянам в Мексике фразой «люди на секунду замирают»

Алина Черненко

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и назвал вещи, поражающие местных жителей в его соотечественниках. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Первое, что почти всегда вызывает удивление — расстояние. Когда я говорю, что мы из России, люди на секунду замирают. Потом обычно звучит фраза: "Россия… это очень далеко"», — такими словами описал он отношение к гостям из РФ в Мексике.

Второй популярный вопрос мексиканцев — о холоде в России. По словам автора публикации, для них мысль о минус 30 — это примерно как для россиян представить жизнь на Марсе.

Кроме того, мексиканцев удивило, что Александр и его спутница путешествуют уже пять лет. «Однажды мужчина на парковке у океана сказал: "Это настоящая свобода". И я заметил, что в этих словах не было ни зависти, ни недоверия. Только искреннее уважение к такому выбору стиля жизни», — констатировал он.

В целом, мексиканцы и россияне удивляются друг другу одинаково, добавил блогер. Одни думают, что в Мексике кактусы, сомбреро, и жаркое солнце, а другие — что в России снег, мороз и медведи.

«И только когда люди начинают разговаривать друг с другом, выясняется, что все гораздо проще. Обычные люди. Обычные разговоры», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал Мексику фразой «Россия могла бы поучиться». По его словам, в этой стране Латинской Америки люди намного чаще улыбаются.

