Тревел-блогер побывал в Мексике и описал страну фразой «Россия могла бы поучиться»

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал страну фразой «Россия могла бы поучиться». Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этом государстве люди намного чаще улыбаются. «Я не говорю, что в России люди мрачные. Но у нас улыбка чаще появляется уже после знакомства, когда человек понимает, что ты "свой"», — объяснил он.

Кроме того, в Мексике жители помогают друг другу просто так, проще относятся к жизни, не стесняются быть собой и умеют радоваться обычным мелочам.

Ранее этот же тревел-блогер описал ночную жизнь в Мексике словами «есть районы, куда лучше не лезть». Однако если гулять в нормальных местах, атмосфера оказывается совсем другая, чем рисуют новости, добавил он.