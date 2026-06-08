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Забота о себе
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20:31, 8 июня 2026Забота о себе

Врач опроверг частое заблуждение о лучшей позе для сна

Нейрофизиолог Халлал: Идеальной позы для сна не существует
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Нейрофизиолог Фади Халлал заявил, что лучшей для здоровья позы для сна не существует. Это частое заблуждение он опроверг в разговоре с изданием Hola.

По словам врача, обычно идеальной позой для сна называют положение на левом боку, но в действительности оно оптимально лишь для некоторых. Так, среди показаний он выделил только поздние сроки беременности и гастроэзофагеальный рефлюкс.

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Что касается всех остальных, продолжил специалист, им не стоит рекомендовать конкретную позу для сна. «Наилучшее положение — то, которое позволяет хорошо отдохнуть и проснуться без боли», — подчеркнул он. Таким образом, делать выводы о том, подходит ли человеку та или иная поза, должен он сам утром после тщательной оценки своего самочувствия, заключил Халлал.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о неожиданных последствиях недосыпа. Она утверждает, что нехватка сна способна усиливать тревогу.

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