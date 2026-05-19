Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 19 мая 2026Мир

Путин отметил стратегическую связку России и Китая

Путин заявил, что Россия и Китай не дружат «против кого-либо»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российская Федерация и Китай «не дружат против кого-либо», наоборот, державы работают на дело мира и всеобщего процветания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Как отметил лидер страны в видеообращении, тесная связка России и КНР является стратегической. Такой тандем в глобальном смысле играет стабилизирующую роль, работая на дело мира и всеобщего процветания, пояснил Путин.

Такая парадигма позволяет Москве и Пекину скоординированно выступать в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, указал лидер России.

Ранее Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин. По его словам, в Китае будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов и межчеловеческого общения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    Байдена уличили в проведении убийственных биоразработок на Украине

    В России не нашлось денег на новую живописную трассу на юге страны

    Тигр напал на собирателя меда

    Женщинам объяснили желание пустить газы во время секса

    Боец ВСУ сдался в плен российскому дрону

    Россиян предупредили о вспышке опасного заболевания

    В МИД отреагировали на новый пакет санкций ЕС

    Раскрыто предсказание гадалки Ермака Зеленскому

    Стал известен способный снижать давление продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok