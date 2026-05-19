Путин отметил стратегическую связку России и Китая

Путин заявил, что Россия и Китай не дружат «против кого-либо»

Российская Федерация и Китай «не дружат против кого-либо», наоборот, державы работают на дело мира и всеобщего процветания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Как отметил лидер страны в видеообращении, тесная связка России и КНР является стратегической. Такой тандем в глобальном смысле играет стабилизирующую роль, работая на дело мира и всеобщего процветания, пояснил Путин.

Такая парадигма позволяет Москве и Пекину скоординированно выступать в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, указал лидер России.

Ранее Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин. По его словам, в Китае будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов и межчеловеческого общения.