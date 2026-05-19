05:00, 19 мая 2026

РИА Новости: Боец ВСУ сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лыло сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в феврале он был направлен на позиции в Днепропетровской области. Лыло рассказал, что во время потепления их блиндаж затопило, из-за чего украинского бойца перевели на другую позицию, где находились еще двое военнослужащих ВСУ. Собеседник агентства отметил, что остался один после того, как один сослуживец подорвался на мине, а второго уничтожили беспилотником. «Я руки в гору, вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришел к вашим ребятам и сдался», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что два бойца ВСУ сдались в плен в ходе зачистки Новопавловки Днепропетровской области. Уточнялось, что российские штурмовики обнаружили украинских военных в одном из домов Новопаловки.

