Бойцы ВСУ сдались в плен в Днепропетровской области

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе зачистки Новопавловки Днепропетровской области сдались в плен. Об этом в беседе с ТАСС рассказал офицер 90-й танковой дивизии российских войск Евгений Паньков.
«Боевые товарищи, наши штурмовики, зашли в Новопаловку, и в одном из домов при зачистке обнаружили двух противников в доме, которые сдались», — приводятся в публикации слова военного.
Паньков также рассказал, что в зачистке населенного пункта российским войскам помогли данные, полученные из телефонов и раций украинских военнопленных.
Ранее стало известно, что ВСУ в ходе сражения за Новопавловку потеряли как минимум взвод личного состава.