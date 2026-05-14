Бойцы ВСУ сдались в плен в Днепропетровской области

08:23, 14 мая 2026

Офицер Паньков: Бойцы ВСУ сдались в плен в Новопавловке Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе зачистки Новопавловки Днепропетровской области сдались в плен. Об этом в беседе с ТАСС рассказал офицер 90-й танковой дивизии российских войск Евгений Паньков.

«Боевые товарищи, наши штурмовики, зашли в Новопаловку, и в одном из домов при зачистке обнаружили двух противников в доме, которые сдались», — приводятся в публикации слова военного.

Паньков также рассказал, что в зачистке населенного пункта российским войскам помогли данные, полученные из телефонов и раций украинских военнопленных.

Ранее стало известно, что ВСУ в ходе сражения за Новопавловку потеряли как минимум взвод личного состава.

