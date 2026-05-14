07:12, 14 мая 2026

ТАСС: Телефоны и рации пленных помогли зачистить позиции ВСУ
Евгений Силаев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Данные, полученные из телефонов и раций украинских военнопленных помогли зачистить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новопавловке Днепропетровской области. Об этом рассказал российский офицер Евгений Паньков в беседе с ТАСС.

«У них забрали телефоны, все имущество, и в телефонах были точки, связь, данные радиостанций», — назвал Паньков.

По его словам, полученные средства передали командованию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Благодаря содержащимся в телефонам данным удалось уничтожить серию укреплений на данном участке.

Ранее сообщалось, что российские погранслужбы дважды не пустили в страну украинца, в телефоне которого нашли контакты сотрудников ВСУ. Кроме того, он был подписан на каналы в Telegram, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

