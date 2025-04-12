Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:40, 12 апреля 2025Силовые структуры

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в телефоне

РИА Новости: Украинца не пустили в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в телефоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российские погранслужбы дважды не пустили в Россию украинца, в телефоне которого нашли контакты украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Отмечается, что сотрудники пограничного контроля ФСБ в аэропорту Шереметьево отказали гражданину Украины во въезде на территорию РФ после прилета из Таиланда. Мужчина обратился в суд с целью добиться признания решений незаконными, заявив, что он является работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ и платит в РФ налоги. Помимо этого, в России проживают его мать и брат, указал украинец.

При этом судом была приобщена справка от пограничников, при проверке которых было установлено, что мужчина хранит в смартфоне номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, а также подписан на каналы в Telegram, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

Проанализировав доводы, суд пришел к выводу, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево сотрудники ФТС задержали 43-летнего украинца, который пытался нелегально вывезти 70 тысяч долларов из Катара в Россию.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

    Эпидемиолог описал особенности заболевания гриппом в этом году

    Мощный взрыв на складе в российском регионе попал на видео

    Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в телефоне

    В МИД подсчитали число нарушений Киевом моратория на удары по энергетике

    Трампу предрекли трудности в использовании недр Украины без принуждения Киева к миру

    В США рассказали о «болевой точке» Трампа

    В российском регионе приостановили движение поездов из-за повредившего пути беспилотника

    В МИД ответили на заявления о воюющих на СВО китайцах

    В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше