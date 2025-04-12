Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в телефоне

РИА Новости: Украинца не пустили в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в телефоне

Российские погранслужбы дважды не пустили в Россию украинца, в телефоне которого нашли контакты украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Отмечается, что сотрудники пограничного контроля ФСБ в аэропорту Шереметьево отказали гражданину Украины во въезде на территорию РФ после прилета из Таиланда. Мужчина обратился в суд с целью добиться признания решений незаконными, заявив, что он является работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ и платит в РФ налоги. Помимо этого, в России проживают его мать и брат, указал украинец.

При этом судом была приобщена справка от пограничников, при проверке которых было установлено, что мужчина хранит в смартфоне номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, а также подписан на каналы в Telegram, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

Проанализировав доводы, суд пришел к выводу, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево сотрудники ФТС задержали 43-летнего украинца, который пытался нелегально вывезти 70 тысяч долларов из Катара в Россию.