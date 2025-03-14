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11:34, 14 марта 2025Силовые структуры

В российском аэропорту задержали пытавшегося вывезти 70 тысяч долларов украинца

В Шереметьево украинца поймали за попытку нелегально вывезти 70 тыс. долларов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники ФТС задержали 43-летнего украинца, который пытался нелегально вывезти 70 тысяч долларов из Катара в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл из Дохи. Инспекторы остановили его в зеленом коридоре. В этот момент фигурант признался, что у него есть наличные деньги, и предоставил их для того, чтобы подсчитать. Под расписку ему вернули разрешенную к провозу через границу без декларирования сумму — 10 тысяч долларов. Отмечается, что сумма незаконно вывезенных наличных денег в эквиваленте превышает 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе 57-летнего авиапассажира.

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