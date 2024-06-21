Российские таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе авиапассажира

В Казани таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе авиапассажира

В Казани таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе 57-летнего авиапассажира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, пассажир рейса Стамбул — Казань шел через «зеленый» коридор, где его остановили инспекторы. Они нашли у него под одежной черный эластичный пояс с деньгами, еще часть долларов была спрятана во внутреннем кармане джинсовой куртки. «В совокупности эта сумма более чем в пять раз превышает разрешенную к ввозу без декларирования норму», — отметили в ФТС.

Против нарушителя возбуждено дело по части 2 статьи 200.1 («Контрабанда наличных в особо крупном размере») УК РФ. Задержанному грозит до четырех лет колонии.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины с контрабандой долларов.