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12:37, 14 июня 2024Силовые структуры

Украинец прилетел в Москву с пачкой долларов и попался на контрабанде

ФТС: в Москве задержан гражданин Украины с контрабандой 50 тыс. долларов

Кадр: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины с контрабандой долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

60-летний мужчина прилетел из Сербии и пошел по «зеленому» коридору. Там его остановил таможенник с вопросом о содержимом ручной клади. Украинец сообщил, что у него с собой 58 тысяч долларов и предоставил наличность для подсчета. Общая сумма в эквиваленте составила 4,5 миллиона рублей.

После подсчета таможенники изъяли у него деньги, превышающие лимит провоза наличных в размере 10 тысяч долларов. Эту сумму вернули мужчине. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»).

6 июня сообщалось, что иностранец попытался тайно ввезти в Россию кубинские сигары и попался в аэропорту из-за собаки таможенников.

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      Любовь Ширижик
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