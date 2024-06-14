Украинец прилетел в Москву с пачкой долларов и попался на контрабанде

ФТС: в Москве задержан гражданин Украины с контрабандой 50 тыс. долларов

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины с контрабандой долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

60-летний мужчина прилетел из Сербии и пошел по «зеленому» коридору. Там его остановил таможенник с вопросом о содержимом ручной клади. Украинец сообщил, что у него с собой 58 тысяч долларов и предоставил наличность для подсчета. Общая сумма в эквиваленте составила 4,5 миллиона рублей.

После подсчета таможенники изъяли у него деньги, превышающие лимит провоза наличных в размере 10 тысяч долларов. Эту сумму вернули мужчине. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»).

6 июня сообщалось, что иностранец попытался тайно ввезти в Россию кубинские сигары и попался в аэропорту из-за собаки таможенников.