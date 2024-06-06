Иностранец попытался тайно ввезти в Россию сигары и попался из-за лабрадора

ФТС: кубинец попытался тайно ввезти в Россию сигары и попался из-за собаки

Иностранец попытался тайно ввезти в Россию кубинские сигары и попался в аэропорту из-за собаки таможенников. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Уточняется, что инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. 60-летний кубинец пытался незаконно ввезти в страну крупную партию сигар из Кайо-Коко. Однако во время таможенного контроля служебный лабрадор по кличке Мартин начал скрести один из чемоданов на ленте рентгена.

Таможенники вскрыли багаж мужчины и обнаружили две коробки сигар COHIBA и два полиэтиленовых пакета с сигарами без маркировки. Всего они нашли 150 сигар. Согласно экспертизе, они стоят около 400 тысяч рублей. Теперь кубинцу грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее таможенники обнаружили 19 редких попугаев в летевшем из Киргизии в Россию самолете. Пернатые прибыли в московский аэропорт Жуковский на адрес 63-летнего жителя столицы, работающего зоологом.