В летевшем из Киргизии в Россию самолете обнаружили 19 редких птиц

Московские таможенники нашли в летевшем из Киргизии самолете 19 редких попугаев

Таможенники обнаружили 19 редких попугаев в летевшем из Киргизии в Россию самолете. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пернатые прибыли в московский аэропорт Жуковский на адрес 63-летнего жителя столицы, работающего зоологом. По документам перевозили несколько сотен обычных попугаев — волнистых, неразлучников, амадинов, кореллов. Однако при досмотре сотрудники таможни нашли среди них 15 краснолобых прыгающих попугаев и 4 пестрые розеллы.

Эти птицы находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для перевозки через границу ЕАЭС необходимо разрешение Росприроднадзора. Отмечается, что редких попугаев передали в «Зоосад Деда Мороза» в Великий Устюг, а остальных вернули отправителю в киргизский город Ош.

«В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений, — говорится в сообщении. — Мужчина уже находится под следствием по другому уголовному делу о контрабанде за незаконный ввоз птиц в 2023 году».

Ранее в апреле в дорожной сумке вылетающей из Иркутска жительницы Китая обнаружили полутораметровый ковер из шкуры медведя. Нарушительница вылетала из аэропорта российского города в Монголию.