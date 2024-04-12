В сумке летевшей из России китаянки нашли 1,5-метровый ковер из шкуры медведя

ФТС: в вещах летевшей из России в Монголию китаянки нашли ковер из шкуры медведя

В дорожной сумке вылетающей из Иркутска жительницы Китая обнаружили полутораметровый ковер из шкуры медведя. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что нарушительница вылетала из аэропорта российского города в Монголию. Женщина пояснила, что найденное в ее личных вещах изделие было куплено в качестве сувенира.

При этом документов на ковер из натуральной шкуры бурого медведя с головой, лапами, хвостом и когтями у нее не оказалось. «Экспертиза показала, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела против иностранки за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

Ранее россиянин попытался вывезти двухметрового крокодила в машине и попался таможенникам. Жителя Ростовской области остановили на границе с Казахстаном в пункте пропуска Орск.

