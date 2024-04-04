Россиянина остановили на границе с Казахстаном с двухметровым крокодилом

Россиянин попытался вывезти в машине в Казахстан двухметрового крокодила

Россиянин попытался вывезти двухметрового крокодила в машине и попался таможенникам. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Жителя Ростовской области остановили на границе с Казахстаном в пункте пропуска Орск. Сотрудники таможни проверили малотоннажный грузовик и среди прочих вещей в кузове автомобиля обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом.

Отмечается, что длина рептилии составляла 1,8 метра. У мужчины, который, как выяснилось, является хозяином крокодила, отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за рубеж. При этом у него был заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.

«Согласно документу, крокодила зовут Бакс, — говорится в сообщении. — Мужчина приобрел его в 2009 году. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров")».

Также стало известно, что 15-летний крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

Ранее в апреле у россиянина вытащили из багажа украшения на сумму почти 400 тысяч рублей на рейсе из Турции. 43-летний Григорий вернулся из Стамбула в Москву через Сочи 2 апреля. В аэропорту Шереметьево он обнаружил, что кто-то украл из его чемодана ювелирные изделия, оставив лишь пустые коробки.