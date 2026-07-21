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Из жизни
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00:32, 21 июля 2026Из жизни

Мужчина заживо сжег соседку из-за четырех тысяч рублей

В Индии мужчина заживо сжег соседку из-за долга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dileesh Kumar / Unsplash

В индийском городе Патан мужчина заживо сжег соседку из-за долга в пять тысяч рупий (четыре тысячи рублей). Об этом пишет The Times of India.

Сообщается, что женщина взяла деньги в долг у соседа на срочные расходы. Он регулярно напоминал о долге, однако женщина просила его подождать несколько дней.

В один из дней она гостила у знакомой, когда к ним в дом вломился мужчина с ведром горючей жидкости. Он облил должницу и поджег. Пострадавшая выбежала на улицу, очевидцы сбили пламя с ее одежды и вызвали экстренные службы. Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Подозреваемый также получил ожоги, его поместили под охрану в медицинском учреждении.

Ранее в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии мужчина поджег храм из-за неприятия черной магии, которую, по его мнению, практиковали отдельные священнослужители.

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