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19:59, 8 июля 2024Из жизни

Мужчина поджег храм из-за неприятия черной магии

В Индии мужчина обвинил храм в использовании черной магии и поджег его

Фото: Maktoob Media

В регионе Джамму и Кашмир на севере Индии мужчина поджег храм из-за неприятия черной магии, которую, по его мнению, практиковали отдельные священнослужители. Об этом пишет India Today.

В субботу, 6 июля, в полицию поступило сообщение, что в храме на окраине Джамму были осквернены идолы и подожжены циновки. Через несколько часов полицейские с собаками-ищейками вышли на след четырех подозреваемых. Один из них, Арджун Шарма, признал причастность к акту вандализма.

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Шарма обвинил отдельных служителей храма в использовании черной магии и объяснил, что это его «раздражало». Также выяснилось, что Шарма испытывал личную неприязнь к жителям деревни, в которой находится поврежденное здание.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обиженный прихожанин храма избил статую Будды тапками. Мужчина просил Будду вернуть ему жену, но его желание не было исполнено.

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      Юлия Юткина
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