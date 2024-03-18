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10:04, 18 марта 2024Из жизни

Мужчина обиделся на Будду за неисполненное желание и избил его тапками

The Thaiger: в Таиланде мужчина избил Будду из-за ушедшей жены

Фото: Josef Beck / Globallookpress.com

В Таиланде обиженный прихожанин храма избил статую Будды за неисполненное желание. Об этом сообщает The Thaiger.

Странное происшествие зафиксировали камеры наблюдения в одном из храмов города Накхонситхаммарат одноименной провинции 11 марта. На записи видно, как некий мужчина быстро вошел в главный зал храма, снял с себя тапки и ударил ими главную святыню по голове. Затем он направился к выходу, но на пороге обернулся и бросил тапок в статую. Потом подобрал его и еще раз ударил Будду.

Об инциденте стало известно благодаря одному из прихожан, который заметил, что у статуи поврежден глаз. Они с настоятелем проверили камеры и увидели действия вандала. Им оказался 33-летний Нантапонга Салаи. Выяснилось, что мужчина страдает от наркотической зависимости, из-за чего от него ушла жена. Некоторое время назад наркоман попросил Будду вернуть ее, однако желание выполнено не было, что и вызвало его гнев.

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Прихожан храма и горожан возмутила выходка Салаи. Они обратились к настоятелю с просьбой обратиться в полицию и дать делу против кощунника официальный ход. Было ли это сделано, неизвестно.

Ранее в Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха и устроил погром в храме. Прихожане рассказали, что некий человек по имени Ик набросился на монаха по имени Бест в буддийском храме, а потом начал крушить статуи.

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      Никита Савин
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