Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды

The Thaiger: в Таиланде устроившего погром в храме мужчину пронзила статуя Будды

В Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчины, который напал на монаха и устроил погром в храме. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагический инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в провинции Чонбури. Около часа дня в полицию обратились жители района Банбунг. Они рассказали, что некий мужчина по имени Ик набросился на монаха по имени Бест в буддийском храме. По словам очевидцев, Ик находился под воздействием наркотика. Кроме того, он был приятелем Беста и несколько дней прожил при храме.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что агрессивный мужчина заперся в главном зале святилища и начал разрушать статуи внутри. Некоторое время с ним пытались связаться по телефону, но безуспешно. Тогда правоохранители решили взять помещение штурмом. Внутри они обнаружили Ика, который лежал на полу в луже крови. На нем лежала голова статуи Будды, а ее острый головной убор пронзил ему грудь. Медики не смогли помочь мужчине.

Следователи считают, что Ик попытался залезть на самую большую статую в храме, чтобы разрушить ее, однако поскользнулся и напоролся на острый выступ на голове статуи. Бест признался, что снабдил приятеля наркотиком, и сказал, что слагает с себя духовный сан из-за своего проступка.

Он также сказал, что Ик принял запрещенное вещество утром и набросился на него. Монах спрятался в одном из внутренних помещений, а его приятель начал крушить статуи.

В июле 2023 года сообщалось, что в Таиланде 200-килограммовая статуя Будды, которая должна была приносить удачу посетителям храма в провинции Сисакет, опрокинулась на рабочих. Мужчины делали в храме ремонт.