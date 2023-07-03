200-килограммовый приносящий удачу Будда упал на рабочих и придавил их

Metro: в Таиланде позолоченная статуя Будды придавила двух рабочих

В Таиланде 200-килограммовая статуя Будды, которая должна была приносить удачу посетителям храма в провинции Сисакет, опрокинулась на рабочих. Об этом сообщает Metro.

40-летний Сараню Каньямаи и его коллега по имени Адисак передвигали большую позолоченную статую, подготавливая территорию храма к религиозной церемонии в четверг, 29 июня. В какой-то момент «счастливый» Будда накренился, упал на них и придавил.

Службы спасения прибыли на место происшествия около 15:20 и обнаружили, что Адисак получил тяжелую травму ноги. Каньямаи Будда упал прямо на грудь, помочь мужчине медики уже не смогли.

Местные жители рассказали, что в храме не хватало рук, и рабочие трудились без перерыва с раннего утра. Некоторые посчитали, что фатальный инцидент произошел именно из-за усталости Каньямаи и Адисака. Прихожане также рассказали, что много лет назад в храме случился похожий инцидент, когда на рабочего обрушились строительные леса.

Ранее сообщалось, что молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Этот момент удалось заснять фотографу Фернандо Брага.