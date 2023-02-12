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04:06, 12 февраля 2023Из жизни

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро

Фото: @fsbragaphotos

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Момент удалось заснять фотографу Фернандо Брага, снимок был опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и распространился по соцсетям.

Фотограф рассказал, что фотография была сделана в 18:55 по местному времени 10 февраля, когда в городе произошла гроза и шел дождь. Ему пришлось отснять в автоматическом режиме около 500 кадров, после чего выбрать тот, на котором запечатлен момент попадания.

Статуя находится на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Молнии ударяли в нее неоднократно, монумент оснащен громоотводами.

Ранее молния ударила в крыло самолета авиакомпании AnadoluJet в Турции при посадке. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Стамбула в Анталью. Отмечается, что лайнер остался цел, никто из пассажиров не пострадал.

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Марина Совина
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