Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Момент удалось заснять фотографу Фернандо Брага, снимок был опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и распространился по соцсетям.

Фотограф рассказал, что фотография была сделана в 18:55 по местному времени 10 февраля, когда в городе произошла гроза и шел дождь. Ему пришлось отснять в автоматическом режиме около 500 кадров, после чего выбрать тот, на котором запечатлен момент попадания.

Статуя находится на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Молнии ударяли в нее неоднократно, монумент оснащен громоотводами.

Ранее молния ударила в крыло самолета авиакомпании AnadoluJet в Турции при посадке. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Стамбула в Анталью. Отмечается, что лайнер остался цел, никто из пассажиров не пострадал.

