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11:08, 28 января 2023Путешествия

Молния ударила в самолет при посадке в Турции

TRT Haber: молния ударила в крыло летевшего из Стамбула в Анталью самолета

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Молния ударила в крыло самолета авиакомпании Turkish Airlines в Турции при посадке. Об этом пишет TRT Haber.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Стамбула в Анталью. Отмечается, что лайнер остался цел, никто из пассажиров не пострадал.

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По данным издания, в последние дни в Анталье бушевал сильный шторм, высота волн на местном побережье Коньяалты достигала пяти метров. В самом городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Ранее в январе самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта в Индонезии во время выруливания на взлетную полосу. Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта популярной курортной страны Азии Мопа в Джакарту.

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Фариза Бацазова
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