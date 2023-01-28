Молния ударила в самолет при посадке в Турции

TRT Haber: молния ударила в крыло летевшего из Стамбула в Анталью самолета

Молния ударила в крыло самолета авиакомпании Turkish Airlines в Турции при посадке. Об этом пишет TRT Haber.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Стамбула в Анталью. Отмечается, что лайнер остался цел, никто из пассажиров не пострадал.

По данным издания, в последние дни в Анталье бушевал сильный шторм, высота волн на местном побережье Коньяалты достигала пяти метров. В самом городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Ранее в январе самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта в Индонезии во время выруливания на взлетную полосу. Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта популярной курортной страны Азии Мопа в Джакарту.