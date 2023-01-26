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19:21, 26 января 2023Путешествия

Выруливавший на взлетную полосу самолет протаранил здание аэропорта в Азии

Пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air протаранил здание аэропорта в Индонезии

Кадр: Harian Kompas / YouTube

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта в Индонезии во время выруливания на взлетную полосу. Об этом пишет портал Aviation Source News.

Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта популярной курортной страны Азии Мопа в Джакарту. Отмечается, что во время движения лайнер задел здание и повредил правое крыло.

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По данным издания, никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в январе водитель телескопического трапа врезался в лайнер в аэропорту Шереметьево и впал в кому. Сотрудника наземной службы аэропорта обнаружили в бессознательном состоянии. По предварительным данным, мужчина находился на работе в состоянии наркотического опьянения.

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Фариза Бацазова
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